ثوران بركان في الكونغو يثير خوف المواطنين والسلطات تعمل على إجلائهم (فيديو)

ثار بركان جبل نيراغونغو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما دفع السكان المذعورين في مدينة غوما القريبة إلى الفرار، فيما أعلنت الحكومة عن تفعيل خطة لإجلاء السكان.

وفر المواطنون باتجاه الحدود مع رواندا المجاورة، حيث أضاء وهج أحمر السماء فوق المدينة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الكهرباء انقطعت في معظم أنحاء المدينة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في تغريدة عبر "تويتر" أن حكومة بلاده تنفذ خطة إجلاء لسكان المدينة.

وقال عالم البراكين داريو تيديسكو لـ"رويترز" إن "غوما ليست في خطر على ما يبدو وإن الحمم تتدفق شرقا في اتجاه الحدود الرواندية".

وكان تيديسكو قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق أن الحمم قد تصل إلى غوما.

وفي هذا السياق، قال مصدر من الأمم المتحدة إن "رحلة استطلاعية قامت بها مروحية تابعة للمنظمة أظهرت على ما يبدو عدم تدفق الحمم البركانية صوب إوما أو أي مركز سكاني رئيسي".

من جهة أخرى، أكد عدد من سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الحمم البركانية تتدفق باتجاه المدينة.

#Nyiragongo eruption: New vent opened around Mujoga, lava flowing towrds Goma city.



Eruption du #Nyiragongo, un évent vient de s'ouvrir vers Mujoga et se dirige vers la ville de Goma. pic.twitter.com/bio4wG6CHR — Charles Balagizi (@CharlesBalagizi) May 22, 2021

وكانت آخر مرة ثار فيها بركان نيراغونغو في عام 2002 مما أسفر عن مقتل 250 شخصا وتشريد 120 ألفا بعد تدفق حمم على غوما.

المصدر: "رويترز" + RT