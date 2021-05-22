لليوم الرابع على التوالي.. استقرار إصابات كورونا في فرنسا

استقر متوسط الإصابات الجديدة بكورونا في فرنسا على مدى 7 أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي، السبت، انخفاضا من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو الجاري وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو القادم.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 19765 ليتراجع إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة منذ 27 أكتوبر.

وسجلت 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 108526، في ثامن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم، لكن متوسط عدد حالات الوفاة اليومية الجديدة على مدى 7 أيام انخفض إلى 142 وهو أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر.

المصدر: "رويترز"