"باتكيفشينا" يجمع التواقيع لاستفتاء ضد بيع الأراضي بأوكرانيا

قال حزب "باتكيفشينا" الأوكراني، إنه نظم اجتماعا لمجموعة مبادرة في كييف، تعارض بيع الأراضي، وقريبا سيبدأ في جمع التواقيع لإجراء استفتاء حول منع بيع الأراضي الزراعية في البلاد.

وأضاف الحزب في بيانه: "وافق 17 ألف شخص على الانضمام إلى تنظيم الاستفتاء. وتقرر تشكيل مجموعة مبادرة لفعالية استفتاء الأراضي تضم 11 ألف مشارك، سيبدأون قريبا في جمع 3 ملايين توقيع".

وذكر البيان، أنه تم في الاجتماع، تنسيق وصياغة سؤال الاستفتاء المقبل: "هل تؤيد حظر بيع الأراضي الزراعية لأي شخص آخر غير دولة أوكرانيا؟".

في يناير الماضي أعلنت زعيمة الحزب يوليا تيموشينكو، أن حزبها سيدعو إلى إجراء استفتاء لعموم أوكرانيا بشأن خمس قضايا، وخاصة بشأن بيع الأراضي الزراعية وإضفاء الشرعية على الماريخوانا. انتقد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نية تيموشينكو إجراء استفتاء واقترح تغيير شعار حزبها إلى "20 عاما في سوق الغش".

في وقت سابق، وقع رئيس أوكرانيا زيلينسكي على قانون بشأن الاستفتاء لعموم أوكرانيا، والذي ينص على إمكانية التصويت الإلكتروني. بعد نشره في الصحف الرسمية، سيصبح القانون ساري المفعول.

المصدر: نوفوستي