ترامب يحدث طائرته الشخصية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تحديث طائرته الشخصية من طراز "بوينغ 757"، تمهيدا لمشاركتها في تجمعات سياسية جديدة قادمة.

وذكر الرئيس السابق في بيان أصدره أمس الجمعة: "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة "بوينغ 757" الرائعة التي أصبحت رمزا لتجمعات ترامب. إنها تخضع حاليا للإصلاح والتحديث بالكامل وستعود إلى الخدمة حتى نهاية العام الجاري.

ولا تزال الطائرة التابعة لمنظمة ترامب والمعروفة باسم Trump Force One في مطار ستوارت بولاية نيويورك منذ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وأفادت شبكة "سي إن إن" بتعطل أحد محركاتها الغالية من إنتاج شركة "رولز رويس"، مما سيتطلب أعمال ترميم تصل قيمتها مئات آلاف الدولارات.

Gettyimages.ru

وأوضح ترامب أن الطائرة ستنقل قريبا إلى مرفق صيانة في ولاية لويزيانا حيث ستخضع لأعمال الفحص والتحديث، بما يشمل إعادة تلوينها، مشددا على أن الطائرة بعد انتهاء هذه الأعمال ستكون "أفضل من أي وقت مضى وستستخدم مجددا في التجمعات القادمة".

وكانت هذه الطائرة من الأدوات المركزية في حملة ترامب الرئاسية عام 2016، إذ استخدمها الرئيس السابق مرارا وتكرارا في التجمعات الانتخابية وعقد على متنها العديد من اللقاءات الرسمية في مطارات مختلفة.

المصدر: RT