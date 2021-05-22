 يوتيوب يحظر مقابلة لـ"سبوتنيك" تنتقد الحجر الصحي في فرنسا

قالت وكالة "سبوتنيك"، إن موقع يوتيوب حظر عرض فيديو لهذه الوكالة تضمن مقابلة مع أخصائي علم الأعصاب إدريس أبيركان، لأنه وصف الحجر الصحي الثالث في فرنسا بـ "دكتاتورية صحية".

وأضافت الوكالة، في بيانها: "حجب موقع يوتيوب مقابلتنا مع عالم أعصاب بارز وصف الحجر الصحي الثالث في فرنسا بأنه ديكتاتورية صحية". وشدد الطبيب على أن مغادرة المنزل بتصريح يعد انتهاكا صارخا للحريات. لقد عبر الطبيب عن رأي لا يتوافق مع موقف السلطات الرسمي".

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وأشارت الوكالة، إلى أن 112 ألف شخص شاهدوا هذه المقابلة على موقع يوتيوب، وهي متوفرة حاليا على موقع "سبوتنيك فرانس" في الإنترنت.

المصدر: نوفوستي