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مون يتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

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مون يتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
Reuters JONATHAN ERNST
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تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه ـ إن، يوم الجمعة، أن تعمل بلاده عن كثب مع الولايات المتحدة لتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأضاف مون للصحفيين بعد اجتماع خاص مع الرئيس جو بايدن أن العالم يرحب بعودة الولايات المتحدة إلى القيادة.

وقال إن الحليفين سيعملان معا على مكافحة جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد العالمي والتصدي لتغير المناخ. 

المصدر: "رويترز"

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