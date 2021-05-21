إيطاليا تتجاوز عتبة الـ125 ألف وفاة جراء كورونا

تجاوزت الحصيلة الرسمية لضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا عتبة الـ125 ألف حالة وفاة، أي ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة عن تسجيل 218 وفاة و5218 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 164 وفاة و5741 إصابة في اليوم السابق)، فيما تماثل 12695 مريضا للشفاء.

وسجل في إيطاليا إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و183476 إصابة مؤكدة، منها 125028 حالة وفاة و291788 حالة شفاء.

المصدر: RT