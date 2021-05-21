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رئيس كوريا الجنوبية: بايدن "يعيد الروح" لأمريكا

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رئيس كوريا الجنوبية: بايدن
Reuters SARAH SILBIGER
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أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، اليوم الجمعة بتعامل نظيره الأمريكي جو بايدن مع جائحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي.

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وقبيل لقاء الزعيمين خلال زيارة مون إلى واشنطن، قال الرئيس الكوري الجنوبي متحدثا بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس: "أوجه التهاني لإدارة بايدن-هاريس بكيفية تنظيمها أكثر حملات التطعيم نجاحا في العالم وأسرع عملية تعاف اقتصادي وتمهيدها الطريق إلى الشمول والوحدة من خلال استعادة الروح لأمريكا".

وتناغمت كلمات مون مع تلك التي استخدمها بايدن نفسه عندما وصف حملته الرئاسية لعام 2020 ضد دونالد ترامب بأنها معركة من أجل روح الأمة.

المصدر: "رويترز"

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