بيسكوف: إيلون ماسك شخص غير عادي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يعتبر رئيس شركة تسلا الأمريكية إيلون ماسك، شخصية بارزة غير عادية.

وأشار بيسكوف إلى أهمية وجود إمكانية مقارنة رؤية الحالمين من مختلف البلدان.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "ماسك شخص غير عادي، شخص يعيش في أمريكا. ومن المهم دائما بالنسبة لنا أن نعرف ما يفكرون فيه هناك، وكيف يعيشون، وما نوع الرؤى لديهم. في بلادنا يوجد الكثير من هذا النوع من الناس. لذلك من المهم جدا والضروري، مقارنة وجهات النظر البصيرة هذه".

وردا على سؤال حول هل يتابع الرئيس فلاديمير بوتين، سير ماراثون "المعرفة الجديدة"، حيث تحدث ماسك اليوم عبر الفيديو، قال بيسكوف إنه تجري تغطية هذه الفعالية في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهي تتمتع حتما بشعبية كبيرة، وأضاف: "أنا مقتنع بأنه يشاهد التيار العام لهذه المعلومات، ويتابع ما هو مكتوب عن هذا الماراثون. بالطبع يعرف ذلك".

المصدر: نوفوستي