اليابان توافق على لقاحين جديدين مضادين لكورونا قبل توسيع حالة الطوارئ

وافقت اليابان على استخدام لقاحي "موديرنا" و"أسترازينيكا" المضادين لكورونا وذلك قبل ساعات من توسيع حالة الطوارئ الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس قبل تسعة أسابيع من أولمبياد طوكيو.

وقالت وزيرة الصحة نوريهيسا تامورا إن اللقاحين الجديدين سيساعدان في تسريع عملية التلقيح.

يذكر أن حوالي 5 ملايين شخص أي 4% فقط من السكان في اليابان تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الذي تمت الموافقة عليه في فبراير الماضي، كما أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في اليابان، والتي يبلغ عددها حوالي 12000، حصلت منذ فبراير، بينما وصل عدد مرضى كورونا الذين يعانون من حالة خطيرة إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

وتعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون نسمة من كبار السن في البلاد بحلول نهاية يوليو. ومع ذلك، وجد مسح حكومي شمل 1741 بلدية و صدر الأسبوع الماضي أن حوالي 15٪ لن يكونوا قادرين على الوفاء بالموعد النهائي.

المصدر: abc news