سفير روسيا: مستعدون للتعاون مع اليابان في موضوع "سبوتنيك V"

قال سفير روسيا في اليابان ميخائيل غالوزين، إن موسكو مستعدة للتعاون مع طوكيو في موضوع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف السفير، متحدثا اليوم في نادي المراسلين الأجانب في طوكيو: "مستعدون للتعاون مع اليابان بشأن لقاح سبوتنيك V، بما في ذلك تصديره ونقل التكنولوجيا بشكل يشمل إنتاجه محليا".

وأكد السفير أن الجانب الروسي يبحث حاليا مقترحات مناسبة للسوق اليابانية.

في مارس الماضي، أعلن السفير غالوزين أن موسكو عرضت على طوكيو تصدير لقاح "سبوتنيك V"، وهي تنتظر الرد من الجانب الياباني.

في الوقت نفسه، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، أن استيراد أي لقاح ضد فيروس كورونا إلى اليابان أو إنتاجه هناك، يصبح ممكنا في حال نجاح التجارب السريرية داخل الأراضي اليابانية، وذكر أنه فيما يتعلق بلقاح "سبوتنيك V"، لا توجد خطط للقيام بذلك.

المصدر: تاس