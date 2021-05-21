تركيا تعلن تعرض قواعدها العسكرية لهجوم بطائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة مجهولة هاجمت قاعدتين عسكريتين شرقي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوزارة في بيان إن "هجوما استهدف القاعدة العسكرية التركية باتمان الواقعة في جيرناك، والتي تحتوي على طائرات مسيرة، وقيادة الفرقة المشاة 23 دون وقوع أي إصابات في الأرواح والممتلكات".

1️⃣ Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021

ويعد هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ أعلن وزير الداخلية التركية، في وقت سابق، عن محاولة الهجوم على قاعدة تركية في ديار بكر، لكن القوات العسكرية استطاعت إسقاط الطائرات المسيرة على الفور.

المصدر: RT