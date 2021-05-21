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تركيا تعلن تعرض قواعدها العسكرية لهجوم بطائرات مسيرة

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تركيا تعلن تعرض قواعدها العسكرية لهجوم بطائرات مسيرة
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة مجهولة هاجمت قاعدتين عسكريتين شرقي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوزارة في بيان إن "هجوما استهدف القاعدة العسكرية التركية باتمان الواقعة في جيرناك، والتي تحتوي على طائرات مسيرة، وقيادة الفرقة المشاة 23 دون وقوع أي إصابات في الأرواح والممتلكات".

ويعد هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ أعلن وزير الداخلية التركية، في وقت سابق، عن محاولة الهجوم على قاعدة تركية في ديار بكر، لكن القوات العسكرية استطاعت إسقاط الطائرات المسيرة على الفور.

المصدر: RT

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