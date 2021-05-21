موسكو تدعو واشنطن والاتحاد الأوروبي لعدم التدخل في شؤون مولدوفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إفادة صحفية اليوم، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان التدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مولدوفا.

وأضافت: "لفتت الخارجية الروسية الانتباه مرات كثيرة، إلى محاولات الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتدخل في العمليات السياسية الداخلية في مولدوفا. ونحن نضطر مجددا للتذكير بأن الخطاب العدواني الغربي أخذ يكتسب زخما قويا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في مولدوفا المقررة في 11 يوليو من هذا العام".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى تصريح أدلى به رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مولدوفا بيتر ميخالكو، وقالت: "أطلق بيتر ميخالكو مرة أخرى انتقادات، غير مقبولة من جانب دبلوماسي، ضد هيئات سلطات الدولة في مولدوفا، وزعم بوجود نقص في المنظومة القضائية في هذه الجمهورية وأعلن صراحة أن برلمان مولدوفا الجديد يجب أن يحظى بالثقة. مثل هذا المظهر من مظاهر عدم احترام المؤسسات السياسية الرئيسية في مولدوفا والانتقائية في تحديد أهداف الانتقاد، الذي ينصب دائما على القوى السياسية المولدافية التي تدعو إلى تطوير الحوار مع روسيا، أصبح، للأسف من الممارسات المعتادة للدول الغربية".

وشددت زاخاروفا، على أن روسيا تؤيد تطوير "علاقات ودية حقيقية مع جمهورية مولدوفا، على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام شعب مولدوفا والاستعداد للحوار مع مؤسسات السلطة التي تشكلت نتيجة إرادة شعب مولدوفا".

المصدر: نوفوستي