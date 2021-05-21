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إسبانيا تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب

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إسبانيا تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب
Reuters
آلاف المهاجرين يعبرون الحدود الإسبانية المغربية عند شاطئ التراجال في سبتة
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قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، اليوم إن بلاده أعادت للمغرب أكثر من 6500 مهاجر من بين نحو ثمانية آلاف دخلوا جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا هذا الأسبوع.

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وأضاف وزير الداخلية الإسباني لـ"راديو كوبي" إن الوضع "طبيعي" الآن مقارنة بالأيام السابقة، وعبر عن آمله في أن تكون الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع المغرب "قصيرة قدر الإمكان".

وحسب وكالة "رويترز"، خفف المغرب الضوابط على الحدود مع سبتة فيما يبدو يوم الاثنين مع تدفق آلاف المهاجرين على الجيب في تحرك جرى تفسيره على نطاق واسع بأنه رد على استضافة إسبانيا لزعيم استقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي. ويرقد غالي في مستشفى إسباني منذ الشهر الماضي.

وقال جراندي مارلاسكا: "يصعب تصور أن بادرة إنسانية تفجر وضعا مثل الأزمة في سبتة".

المصدر: رويترز

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