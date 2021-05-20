بينهم مواطن روسي.. قراصنة يختطفون 5 من طاقم سفينة صيد قبالة سواحل غانا

أكد السفير الروسي لدى غانا، دميتري سوسلوف، الخميس، قيام قراصنة باختطاف أحد المواطنين الروس قبالة سواحل غانا.

وقال: "جاري الاتصال بشركة الصيد في غانا (بيونير فوود كانيري)، وكذلك نحن على اتصال أيضا مع وزارة الخارجية"، مشيرا إلى عقده لقاء مع السفير الكوري لدى غانا، حيث أن ربان السفينة مواطن كوري.

وردا على سؤال حول مطالب القراصنة، أكد سوسلوف، أن "مالك السفينة على تواصل مع القراصنة، والسفارة، بدورها، تتواصل معه من أجل فهم الإجراءات الأخرى".

وأفادت بوابة شركة "درياد غلوبال" المتخصصة في الأمن البحري، في وقت سابق، بـ"قيام قراصنة بالهجوم على سفينة صيد تحمل اسم (أتلانتيك برينسيس) قبالة سواحل غانا، واختطاف 5 من طاقمها، من بينهم مواطن روسي".

#Kidnapping - 65nm South Tema#Pirates are understood to have kidnapped 5 crew members, comprising Korean, Chinese and Russian nationals. #WestAfrica#breakingnews

What we know so far: https://t.co/xwQiEAZYpL — Dryad Global (@GlobalDryad) May 20, 2021

وأشارت إلى أن "الحادث وقع أمس الأربعاء، على بعد 65 ميلا بحريا جنوب مدينة تيما"، مضيفة "صعد 5 مسلحين إلى السفينة واستولوا عليها، وأبحروا جنوبا لمسافة حوالي 100 ميل بحري، وبعد ذلك غادروا السفينة".

وغالبا ما تقع هجمات القراصنة في خليج غينيا، على ناقلات من دول مختلفة، وتعتبر هذه المنطقة خطرة بالنسبة للبحارة.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات