بعد تأجيلها مرتين.. إثيوبيا تقرر إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل

قررت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية في الـ21 من يونيو المقبل، وذلك بعد تأجيلها مرتين، الأولى بسبب كورونا والثانية لأسباب لوجستية.

وذكرت الهيئة، في بيان نشرته إذاعة "فانا" الإثيوبية: "تقرر إجراء الانتخابات العامة السادسة القادمة في الـ21 من يونيو 2021، في المناطق التي تم فيها تسجيل الناخبين".

وسبق لهيئة الانتخابات، أن قررت إجراء الانتخابات الوطنية السادسة في الخامس من الشهر ذاته، قبل أن تعلن عن تأجيلها لأسباب لوجستية دون تحديد موعد.

وكان مقررا في الأصل إجراء الانتخابات في إثيوبيا في أغسطس عام 2020، لكن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد-19"، وهو ما أدى إلى نشوب صراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد.

وتقرر استثناء إقليم تيغراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيغراي"، التي أدرجتها الحكومة المركزية مؤخرا في قائمة "المنظمات الإرهابية".

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد.

المصدر: "سبوتنيك"