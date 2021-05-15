إثيوبيا.. تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو

قالت اللجنة الانتخابية الإثيوبية، السبت، إن إثيوبيا أجلت الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في الخامس من يونيو، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن يزيد التأجيل على ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة "فانا" للأنباء التابعة للدولة عن بيرتوكان ميديكسا رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية قولها إن "تأخيرات في فتح مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين، أخرت يوم التصويت".

وأكدت ميديكسا لـ"رويترز" أن "الاقتراع لن يتم في الخامس من يونيو"، وأضافت: "سنجعل الجميع يعرفون قريبا كم من الأسابيع أو الأيام الإضافية سيكون مطلوبا لاستكمال المهام المؤجلة... لن يكون التأجيل أكثر من ثلاثة أسابيع".

وكان مقررا في الأصل إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في أغسطس عام 2020 لكنها أرجئت بسبب جائحة كوفيد-19. ومنذ ذلك الوقت يدور صراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد والتي لن تشارك في الاقتراع مثلما هو الحال في مناطق أخرى.

ويواجه رئيس الوزراء أبي أحمد وحزب "الازدهار" الذي يتزعمه تحديات من أحزاب عدة قائمة على العرق تطالب بمزيد من السلطة لمناطقها.

المصدر: وكالات