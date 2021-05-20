تحقيق: حافلة تقل جنودا إسرائيليين أخليت قبل استهدافها من قبل "كتائب القسام"

كشف تحقيق أولي في حادثة إطلاق "كتائب القسام" صاروخ كورنيت على ناقلة جند عند قاعدة زكيم أن الصاروخ أطلق بعد دقائق قليلة من نزول نحو 30 مظليا من الكتيبة 101 من الحافلة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد وصلت تعزيزات عسكرية للواء غزة ومن بينها الجندي الذي أصيب بجروح طفيفة بشظايا.

ويحقق الجيش الإسرائيلي إن كانت ناقلة الجنود قد توقفت في مكان كان عرضة للقصف عند بيت حانون، أو ما إذا كانت تسير في خط النار المباشر مع قطاع غزة.

المصدر: "معا"