لافروف يعقد اجتماعا ثانيا مع بلينكن على هامش مجلس القطب الشمالي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف التقى للمرة الثانية خلال 24 ساعة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكرت زاخاروفا، أن اللقاء الثاني كان وجيزا، وجرى "على الماشي".

وعرضت زاخاروفا صورة للوزيرين وقالت: "تم التقاط هذه الصورة للوزيرين لافروف وبلينكن في محادثة حية، على هامش الجلسة الوزارية لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك.

التقى لافروف وبلينكن لأول مرة في ريكيافيك يوم أمس، ووفقا لزاخاروفا، اتسم ذلك اللقاء بالطابع البناء و"استمر لفترة أطول مما كان مقررا".

بعد ذلك اللقاء، قال لافروف إن الجانبين سيقومان بإعداد المقترحات لرئيسي الدولتين لبحثها في القمة المتوقعة، بما في ذلك حول المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف لافروف، أن روسيا مستعدة لـ "إزالة الأنقاض" التي نجمت عن تخريب العلاقات الروسية الأمريكية من جانب الإدارات الأمريكية السابقة.

المصدر: نوفوستي