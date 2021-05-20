ميركل: ألمانيا تريد تهدئة دائمة بين إسرائيل و"حماس"

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة نيران صواريخ "حماس" من قطاع غزة.

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وقالت المستشارة الألمانية إن بلادها تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون "دبليو.دي.آر" العام "نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولهذا من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات قوية للغاية، لكننا على الجانب الآخر نريد المساهمة في المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى وضع طويل الأمد ومستدام في المنطقة".

المصدر: رويترز