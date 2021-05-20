ألمانيا: إسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها وبإمكان الفلسطينيين التعويل دائما على مساعداتنا الإنسانية

بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى الأراضي المقدسة، في مسعى لخفض التصعيد العسكري الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول قطاع غزة.

ووصل ماس صباح اليوم إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في استقباله نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وأعرب ماس لدى مغادرته إلى تل أبيب عن دعم ألمانيا غير المشروط لإسرائيل التي "اضطرت للدفاع عن نفسها من الإرهاب الصاروخي من قبل حركة حماس".

في الوقت نفسه، صرح ماس بأنه بإمكان الفلسطينيين، حتى في أصعب الأوقات، التعويل على المساعدات الإنسانية من ألمانيا.

بدوره، شكر أشكنازي خلال استقباله ماس في مطار بن غوريون، الحكومة الألمانية على دعمها للدولة العبرية في الجولة الأخيرة من النزاع وعلى إدانتها الهجمات الصاروخية من قطاع غزة وعلى اعترافها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واتهم "حماس" بمحاولة تعزيز مواقعها السياسية وانتزاع الحكم من السلطة الفلسطينية.

وزار ماس برفقة أشكنازي أحد المباني التي تضررت جراء القصف من غزة على مدينة بتاح تكفا.

ومن المقرر أن يعقد ماس اليوم اجتماعات مع أشكنازي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنتيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس والرئيس رؤوفين ريفلين، ثم سيتوجه إلى رام الله حيث سيستقبله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.

المصدر: Ynet + تايمز أوف إسرائيل