دي مايو يعلن عن اجتماع وزاري جديد حول ليبيا في برلين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن اجتماعا جديدا حول ليبيا سيعقد في العاصمة الألمانية برلين على مستوى الوزراء في 23 يونيو المقبل.

وصرح دي مايو خلال إحاطة أمام مجلس نواب بلاده بأن "ألمانيا، ستعقد بناء على طلب إيطاليا، التي تشارك بنشاط في آليات متابعة عملية برلين، اجتماعا جديدا على غرار اجتماع برلين الأول، لتعزيز التنسيق الدولي".

وأعرب الوزير الإيطالي مجددا عن تأييد بلاده بشدة "عمل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص يان كوبيش، الذي استقبلته يوم 12 مايو الماضي، في إطار أعمال عملية برلين".

وأشار دي مايو إلى بلاده كانت رحبت بـ"القرارين الخاصين بليبيا (2570 و2571) الداعمين للسلطة الانتقالية والانتخابات"، مشددا كذلك أن "مجلس الأمن وافق على هذين القرارين بالإجماع، مما يمثل إشارة مهمة للغاية لتجديد التوافق الدولي بشأن الأهداف الأساسية الرامية إلى استقرار ليبيا".

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى ضرورة "أن يبدي الشعب الليبي رأيه بشكل نهائي في انتخابات حرة بعد سنوات من عدم الاستقرار وعدم اليقين. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المؤسسات المختصة في البلاد تحديد الجوانب الدستورية والتشريعية والتنظيمية للسماح بإجراء الانتخابات دون تأجيل".

ورأى دي مايو أن "الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في الأول من يوليو باعتباره الموعد النهائي لتعريف قانون الانتخابات والموافقة عليه يعد موعدا حاسما، تحت طائلة الاستحالة الفنية لضمان إجراء الانتخابات في ديسمبر".

المصدر: آكي