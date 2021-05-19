أردوغان: نتنياهو ليس صديقا لنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لم يكن صديقا لبلاده أبدا ولن يكون".

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع شباب أتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، ردا على تصريحات لزعيمة حزب "إيي" التركي المعارض، ميرال أقشنر، حول علاقات رئيس تركيا مع رئيس وزراء إسرائيل: "نتنياهو لم يكن صديقا لنا أبدا، ولن يكون، وسنواصل طريقنا في النضال ضده كما فعلنا حتى اليوم".

وأضاف: "كان لي واقعة مع الرئيس الإسرائيلي (شمعون بيريز) في مؤتمر دافوس والعالم بأسره يعلم ردي عليه حينها".

وحديث الرئيس التركي جاء في إشارة إلى جدله العنيف مع بيريز في منتدى دافوس عام 2009، حيث حاول رئيس إسرائيل آنذاك تبرير غزو قواته لقطاع غزة، ما أثار استياء أردوغان، الذي تولى في حينه منصب رئيس الوزراء التركي.

واتهم أردوغان بيريز وإسرائيل بقتل أطفال، وحينما طلب منه المنسقون عدم قطع كلام الرئيس الإسرائيلي، قال إن منتدى دافوس انتهى بالنسبة إليه وخرج من قاعة الفعالية.

واعترفت تركيا بالدولة الإسرائيلية عام 1949 وكانت بينهما علاقات وثيقة في المجالين الاقتصادي والعسكري، ومنذ وصول أردوغان إلى السلطة في بلاده عام 2003 وتحول الحكومة من المنهج العلماني إلى الإسلامي، بدأ الطرف التركي اتباع مواقف مناهضة لإسرائيل.

المصدر: "الأناضول" + وكالات