أردوغان حول القضية الفلسطينية: مستعدون لدفع ثمن التصدي للظلم

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بمواصلة بلاده "التصدي للظلم" في أي مكان بالعالم، قائلا إن تركيا لن تتردد بدفع الثمن نظير ذلك.

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وقال أردوغان، في خطاب ألقاه بمناسبة "عيد الشباب والرياضة" لدى استضافته لفيفا من الشباب بمجمع الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك تعليقا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين: "إن كانت مقاومة الاضطهاد وحماية المظلومين تتطلب دفع ثمن، فلن نتردد في دفعه".

وأضاف أن "الذين يتجاهلون صرخات الأبرياء وأنينهم تحت وطأة الاضطهاد الإسرائيلي هم في الواقع يمهدون الطريق للكوارث التي ستحل بهم".

وتابع: "إذا بقينا صامتين إزاء ما يحدث في القدس اليوم، فإننا نعلم أن الدور سيأتي غدا على مدن مقدسة أخرى".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 227 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 64 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1500 جريح، كما قتل 28 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 14 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: "الأناضول" + وكالات