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الناشطة غريتا تونبرغ تسخر من جون كيري

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الناشطة غريتا تونبرغ تسخر من جون كيري
Reuters
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سخرت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ، من مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، بعد مقابلة أعرب فيها عن تفاؤله بأن التقدم التكنولوجي سيساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال كيري في المقابلة: "التكنولوجيا التي لم يتم اختراعها بعد ستلعب على الأرجح دورا كبيرا في مكافحة تغير المناخ ولن يضطر الناس إلى التخلي عن نوعية الحياة لتحقيق الأهداف التي نريدها".

وفي تغريدة ساخرة عبر "تويتر"، ردت تونبرغ على كيري، قائلة: "أخبار رائعة.. لقد تحدثت مع هاري بوتر وقال إنه سيتعاون مع شيرلوك وغاندالف والأفانجيرز، ليبدؤا بعملهم على الفور".

وكان كيري قال أيضا: "أخبرني العلماء أن 50٪ من التخفيضات التي يتعين علينا إجراؤها للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 أو 2045 ، فإن 50 بالمائة من هذه التخفيضات ستكون لتقنيات لم نمتلكها بعد".

المصدر: The Hill

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