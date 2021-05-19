 
مباشر

ماكرون: ها قد فعلناها! (صورة + فيديو)

أخبار العالم

ماكرون: ها قد فعلناها! (صورة + فيديو)
Reuters ata
الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfj9

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، صورة له وهو يحتسي قهوة الصباح في مقهى باريسي، وأرفقها بعبارة "ها قد فعلناها!" في إشارة إلى نجاح بلاده في تخفيف قيود كورونا.

ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر في فرنسا لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة.

يذكر أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، يبدأ الرفع التدريجي للحجر الصحي ويستعيد الفرنسيون قليلا من الحرية، حيث تعيد فرنسا فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 أكتوبر الماضي.

وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل ابتداء من 9 يونيو، وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 يونيو إذا استمرت أعداد الإصابات في الانخفاض.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا