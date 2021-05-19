ماكرون: ها قد فعلناها! (صورة + فيديو)

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، صورة له وهو يحتسي قهوة الصباح في مقهى باريسي، وأرفقها بعبارة "ها قد فعلناها!" في إشارة إلى نجاح بلاده في تخفيف قيود كورونا.

ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد المزيد من الحانات والمطاعم والمتاجر في فرنسا لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبائن وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة.

يذكر أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، يبدأ الرفع التدريجي للحجر الصحي ويستعيد الفرنسيون قليلا من الحرية، حيث تعيد فرنسا فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 أكتوبر الماضي.

"Une marche citoyenne": Gabriel Attal défend la présence de Gérald Darmanin à la manifestation des policiers pic.twitter.com/WqXBkIHqiD — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل ابتداء من 9 يونيو، وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 يونيو إذا استمرت أعداد الإصابات في الانخفاض.

المصدر: RT + وكالات