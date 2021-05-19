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الهند تسجل مستوى قياسيا جديدا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

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الهند تسجل مستوى قياسيا جديدا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، "تم تسجيل 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة".

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وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.

المصدر: رويترز

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