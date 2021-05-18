محمد عساف يقلق المتحدث باسم نتنياهو

قال الفنان الفلسطيني محمد عساف إن "العدوان على كل مناحي الحياة يستمر بدون تمييز"، فرد عليه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان بتغريدة على حسابه في تويتر.

ويظهر رد مسؤول إسرائيلي بهذا الحجم على الفنان الفلسطيني مدى تأثير الحملة ضد التدخل العسكري في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شارك فيها فنانون عالميون معروفون.



وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال عساف: "يا الله.. يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم.. الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء. رحم الله الشهداء".

يا الله

يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء #gazaunderattackpic.twitter.com/fAfVKwQabo — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 17, 2021

فرد جندلمان على عساف، وقال له: "يا محمد، كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء".

وشدد على أن "حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لأنها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم".

ويأتي رد جندلمان هذا، رغم أن المراقبين يرون بأن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، وحملة تهجير المواطنين من حي الشيخ جراح والانتهاكات في المسجد الأقصى، هي التي أشعلت التصعيد الأخير.

يذكر أن محللين سياسيين إسرائيليين، يوجهون أصابع الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإشعال المنطقة، بهدف البقاء في سدة الحكم والتهرب من القضايا الجنائية التي تلاحقه.

يا محمد, كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء.



حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لانها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم. https://t.co/UL8iF5kuzy — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 18, 2021







المصدر: RT