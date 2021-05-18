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متحدث باسم نتنياهو: يريدون أن تكون غزة مثل سوريا واليمن!

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متحدث باسم نتنياهو: يريدون أن تكون غزة مثل سوريا واليمن!
Reuters
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قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن المقاومة في فلسطين تريد أن تكون غزة مثل سوريا واليمن.

وأضاف جندلمان في تغريدة له اليوم الثلاثاء عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حماس والجهاد الإسلامي لا تستطيعان الصمود عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة".

وتابع: "يريدون أن تكون غزة مثل سوريا واليمن فيبدؤون الحروب. إنهم يرتكبون جرائم حرب، ثم يطلبون من المجتمع الدولي إدانة إسرائيل لدفاعها عن نفسها منهم".

المصدر: RT

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