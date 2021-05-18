متحدث باسم نتنياهو: يريدون أن تكون غزة مثل سوريا واليمن!

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن المقاومة في فلسطين تريد أن تكون غزة مثل سوريا واليمن.

وأضاف جندلمان في تغريدة له اليوم الثلاثاء عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حماس والجهاد الإسلامي لا تستطيعان الصمود عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة".

وتابع: "يريدون أن تكون غزة مثل سوريا واليمن فيبدؤون الحروب. إنهم يرتكبون جرائم حرب، ثم يطلبون من المجتمع الدولي إدانة إسرائيل لدفاعها عن نفسها منهم".

Hamas & Islamic Jihad (Iranian militias) can't stand it when things in Gaza get better economically, thanks to 🇮🇱.



They want Gaza to be like Syria&Yemen, so they start wars. They commit war crimes&then they ask the intl community to condemn Israel for defending itself from them. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 18, 2021

المصدر: RT