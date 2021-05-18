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إسرائيل: هنية والسنوار على قائمة الأهداف

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إسرائيل: هنية والسنوار على قائمة الأهداف
Reuters
وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين
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قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، على "قائمة الأهداف" الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع موقع Ynet الإسرائيلي، قال كوهين: "بينما أنا معك في استوديو في وسط البلاد وعندما أذهب إلى سديروت دون خوف، يكون رئيس الوزراء ووزير الدفاع في كل مكان والقادة في المقدمة، بينما كل عناصر حماس يختبئون".

وتحدث كوهين عن "ضغوط وقف النار التي تم صدها"، مؤكدا أن "المهام باقية التزاما منا مع سكان الجنوب"، كاشفا أنه "تم إرسال معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول إسقاط برج الجلاء  في غزة".

 كما دعا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "عدم الانجرار وراء حماس" في يوم الغضب، مشيرا إلى أنه "كان لدينا تحذيرات استخباراتية بشأن وابل من القصف على القدس وقمنا بتقييم الوضع مع جميع قوات الأمن".

المصدر: Ynet 

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