نتنياهو يتوعد برد قاس على مقتل اسرائيليين في تجدد القصف الصاروخي

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو برد قاس على مقتل إسرائيليين جراء القصف الصاروخي على البلدات الإسرائيلية.

وقال نتنياهوتصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء خلال لقاء مع ممثلي المجالس المحلية في جنوب البلاد، "تستمر العملية الإسرائيلية ضد المتطرفين في قطاع غزة لعدة أيام أخرى على الأقل".

كما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن رئيس الوزراء، قوله، "العملية ستستمر لبضعة أيام أخرى على الأقل. وبعد ذلك ، أي قصف سيتبعه الرد الأكثر حسما".

إلى ذلك أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء القصف الصاروخي على أشكول.

في سياق متصل، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "في الآونة الأخيرة ، خلال اضطرابات عنيفة في ساحة يهودا والسامرة ، في منطقة لواء "بنيامين" الإقليمي ، أطلقت نيران مكثفة على قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي كانت متمركزة بالقرب من النقطة ، وكذلك على مقر فرقة يهودا والسامرة.. وردت القوة ومقاتلون آخرون من الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية على مصدر إطلاق النار.

وأضاف البيان، "ونتيجة إطلاق النار على القوات، أصيب جنديان بجروح في ساقيه وتم إخلائهم للعلاج في أحد المستشفيات".

المصدر: RT