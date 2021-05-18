بوتين: تدهور نظام الاستقرار العالمي الاستراتيجي يثير القلق

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تدهور نظام الاستقرار العالمي الاستراتيجي والحد من التسلح يثير القلق، بالإضافة إلى الإرهاب الذي يطل برأسه مرة أخرى.

كما أعرب بوتين في كلمة أمام سفراء أجانب جدد قدموا أوراق اعتمادهم بروسيا إليه، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تفاقم المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات الدولي، بالإضافة إلى مخاطر تجارة المخدرات، والجريمة المنظمة.

وأضاف الرئيس الروسي أن الصراعات الإقليمية طويلة الأمد تتصاعد في أفغانستان وليبيا والشرق الأوسط، وأن موسكو تتابع بقلق تطور الأوضاع، مشيرا إلى التصعيد الحاد، الذي يعيشه الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

المصدر: نوفوستي