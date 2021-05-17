رودي جولياني: المدعون العامون في نيويورك يعاملونني كإرهابي

اتهم محامو رودي جولياني المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحققين الفيدراليين بالوصول سرا إلى حساب التخزين الخاص به على الإنترنت، قائلين إنه تتم معاملته كإرهابي.

وقال روبرت كوستيلو، محامي جولياني، إن المحققين أجروا بحثا سريا عن حساب Apple iCloud الخاص بموكله في عام 2019، مشيرا إلى أن "صلاحية الأمر السري الصادر عام 2019 وطريقة التعامل مع المعلومات التي حصل عليها المدعي العام، هي أسئلة جدية يجب حلها قبل حدوث أي ضرر آخر".

وقد داهمت قوات أمن فدرالية أمريكية جولياني الشهر الماضي، بناء على أمر قضائي في مدينة نيويورك، وصادرت أجهزة حاسوب وبيانات شخصية.

على الرغم من أنهم لم يتحدثوا رسميا عن هذه القضية، كان المدعون الفدراليون يحققون في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ أشهر. وهم يدققون خصوصا في احتمال تدخل المحامي الشخصي السابق لترامب لدى إدارة الرئيس السابق في 2019، باسم مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام.

المصدر: "ديلي ميل" + RT