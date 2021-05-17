نتنياهو يعلن بعد اجتماع مع كبار المسؤولين عن استمرار ضرب "الأهداف" في قطاع غزة

الصورة من حساب بنيامين نتنياهو على "تويتر"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستواصل ضرب الأهداف "الإرهابية" في قطاع غزة "حتى استعادة السلام والأمن لجميع سكان إسرائيل"، بحسب قوله.

מסיים הערכת מצב: ההנחיה שלנו היא להמשיך ולהכות במטרות הטרור. נמשיך לפעול ככל שיידרש כדי להשיב את השקט והביטחון לכל תושבי ישראל. pic.twitter.com/Qss4qWJToe — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 17, 2021

وفي تصريح بعد انتهاء جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية بحضور كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، أعلن نتنياهو أنه أوعز بـ"مواصلة ضرب الأهداف الإرهابية".

أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية حضرها كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي. أوعزت بمواصلة ضرب الأهداف الإرهابية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 17, 2021

واعتبر أن "جيش الدفاع يقوم بذلك جيدا واليوم قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي. كما أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية – (مترو) حماس، وهناك أهداف أخرى".

وأعلن "أننا سنواصل العمل طالما دعت الحاجة لذلك، من أجل استعادة الهدوء والأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين".

المصدر: RT