ميركل تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أكدت "دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ووفقا للمكتب، فقد شكر نتنياهو ميركل على "تحرك حكومتها ضد جهات معادية للسامية في ألمانيا وشدد على أن حماس ترتكب جريمتي حرب بآن واحد حين تطلق الصواريخ من بين السكان المدنيين وتستخدم سكان غزة كدروع بشرية".

بدوره، كتب شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل على "تويتر" إن "المستشارة الألمانية أكدت الاثنين، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضامنها مع إسرائيل، مبدية أملها "أن تنتهي العمليات العسكرية في أسرع وقت".

وأشار إلى أن ميركل "كررت تنديدها الشديد باستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل وأكدت لرئيس الوزراء تضامن الحكومة الألمانية. وجددت تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات".

المصدر: RT