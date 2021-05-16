مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع قتيلين على الأقل وتسجيل عشرات الإصابات إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان".

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.





ראשוני: אירוע רב נפגעים הוכרז בעקבות קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב. דיווחים על עשרות נפגעים במקום pic.twitter.com/ciEzP8IMPc — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב | פינוי פצועים לקבלת טיפולhttps://t.co/R2ci9UUJuapic.twitter.com/ZeF1Adv3yh — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

وكان حادث تدافع مماثل في أبريل المنصرم أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

المصدر: RT