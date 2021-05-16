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السلطات الإسرائيلية تؤكد وقوع قتلى إثر حادث انهيار مدرج داخل كنيس يهودي في غرب القدس

مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

أخبار العالم

مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس
انهيار مدرج في كنيس إسرائيلي
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أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع قتيلين على الأقل وتسجيل عشرات الإصابات إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان".

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان حادث تدافع مماثل في أبريل المنصرم أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

المصدر: RT

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