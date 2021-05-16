إعصار قوي يتجه نحو جنوب الهند وسقوط 4 قتلى (فيديو)

يضرب إعصار قوي بحر العرب قبالة جنوب غرب الهند، مع رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، حسبما قال مسؤولون هنود، اليوم الأحد.

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وتسبب الإعصارفي هطول أمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في الأقل حتى الآن.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأنه يتوقع أن يصل إعصار "تاوكتا"، وهو أول إعصار كبير هذا الموسم، إلى اليابسة يوم الثلاثاء المقبل بولاية غوجارات الهندية.

ومن المحتمل أن يعرقل الإعصار الهائل معركة الهند ضد موجة فيروس كورونا الجديدة التي تجتاح البلاد بأعداد مدمرة للقتلى، حيث قد تؤدي إجراءات الإغلاق إلى إبطاء أعمال الإغاثة، وقد يؤدي الضرر الناجم عن الإعصار إلى تدمير طرق وقطع خطوط إمداد حيوية.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيبت 73 قرية بأضرار بالغة في مناطق على طول ساحل بحر العرب، اليوم الأحد، بحسب إدارة الكوارث في ولاية كارناتاكا بجنوب غرب البلاد.

ونشرت السلطات الهندية قرابة 2500 عامل إنقاذ في ست ولايات على مسار الإعصار، وهي كيرالا وكارناتاكا وتاميل نادو وغوجارات ومهاراشترا وغوا ، مجهزين بأجهزة راديو لاسلكية وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية وقواطع وأدوات حيوية لعمليات ما بعد الإعصار.

المصدر: "أسوشيتد برس"