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استهداف عمارة في شارع اليرموك ومقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بغزة (مباشر)

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استهداف عمارة في شارع اليرموك ومقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بغزة (مباشر)
الطيران الإسرائيلي يدمر عمارة في شارع اليرموك بغزة بعدد من الصواريخ
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دمر الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد عمارة أنس بن مالك السكنية الواقعة في شارع اليرموك بغزة والمتكونة من 6 طوابق، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ.

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وتم إطلاق "صاروخ إرشادي" عبر طائرة استطلاع قبل قصف المبنى بصواريخ طائرات الـ 16 التي أدت لتدميره بشكل كامل، علما أن سكان المبنى كانوا قد أخلوا منازلهم قبل ساعتين من قصفه.

كذلك قام الطيران الحربي باستهداف مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في غزة ما أدى لتدميرهما.

جدير بالذكر أن الطائرات الإسرائيلية دمرت 3 عمارات سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة فوق رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، ما أدى لمقتل 23 شخصا وأكثر من 50 جريحا والعديد من المفقودين تحت الانقاض.

وحسب آخر احصائية صدرت عن وزارة الصحة، فقط وصل مجموع عدد القتلى في غزة منذ بداية القصف الإسرائيلي لـ174، من بينهم 47 طفل و29 سيدة و1200 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة.

المصدر: RT

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