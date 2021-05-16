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رويترز: البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا (صور)

أخبار العالم العربي

ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا (صور)
البحث عن ناجين بعد قصف منازل مدنيين في غزة
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ارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 181 قتيلا، بينهم 52 طفلا و31 سيدة، فيما أصيب 1225 شخصا بجراح مختلفة.

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وأفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، بأن إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة، دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة البطش في جباليا بشمال قطاع غزة، وقصفت مكتبي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار، قائد الحركة بغزة.

واستهدفت منزل السنوار ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس بجنوب القطاع بأكثر من 15 صاروخا، ما أدى لتدمير المنزلين وإلحاق أضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات في وقت متزامن على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق غزة، وقصف البنك الوطني بحي الرمال في المدينة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا (صور)
ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا (صور)
ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 181 قتيلا (صور)

المصدر: RT+ معا

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