الصحة الفلسطينية في غزة: 145 قتيلا بينهم 41 طفلا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على القطاع إلى 145 قتيلا منهم 41 طفلا، و23 سيدة.

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وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة أن الهجمات الإسرائيلية خلفت أيضا 1100 جريح، منهم 313 طفلا، و206 سيدات، موضحا أن من هذه الحالات 38 إصابة شديدة الخطورة، و 248 حالة متوسطة.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية عن القدرة قوله إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يمعن في استهداف المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بأشد أنواع الأسلحة فتكا وتمزيقا لأجساد الأطفال والنساء وتشريد المئات منهم في مشهد يتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين والذي يصادف اليوم السبت.

وأضاف: "تابع العالم أجمع فجر اليوم جريمة مخيم الشاطئ والتي ارتقى فيها 10 مواطنين من عائلة أبو حطب والحديدي والتي راح ضحيتها الأم و4 أطفال في كل من العائلتين".

المصدر: "معا"