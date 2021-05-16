الجيش الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل منذ 10 مايو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل منذ 10 مايو الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن 1150 صاروخا تم اعتراضها، وسقط 450 صاروخا آخر في قطاع غزة.

وذكر البيان أنه تم قصف 90 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

من جانبها أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلا اليوم الأحد، على قطاع غزة.

وأضافت أن 14 شخصا قتلوا في سلسلة غارات جوية كان أعنفها في شارع الوحدة وسط مدينة غزة التي وقعت فجر اليوم.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والصحة من انتشال 5 أطفال أحياء جراء استهداف منزلهم بشارع الوحدة.

المصدر: تاس + معا