السفارة الأمريكية في موسكو: روسيا ترجئ تنفيذ قرار حظر توظيف أجانب بالسفارة

قالت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الجمععة، إن "الحكومة الروسية تعتزم تأجيل تنفيذ قرار الحظر المفروض على توظيف مواطنين غير أمريكيين لأي مناصب في السفارة" الأمريكية.

وأشارت إلى أنه ستستأنف مؤقتا الخدمات الروتينية التي تقدمها السفارة للمواطنين الأمريكيين.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا أعلنت الشهر الماضي أنها ستحد بشكل حاد من الخدمات القنصلية التي تقدمها، وقالت: "اعتبارا من 12 مايو سيتم تعليق تقديم الخدمات القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين، وفيما يخص عددا محدودا جدا من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين، أو في حالات طارئة ترقى لمستوى الحياة أو الموت".

وذكرت السفارة أن سبب هذا القرار يعود إلى إبلاغ الحكومة الروسية لها في 23 أبريل بنيتها فرض حظر على توظيف مواطنين غير أمريكيين في أي وظائف بالسفارة، مضيفة أن خطوات السلطات الروسية أجبرتها على تقليص عدد الموظفين (المحليين) المعنيين بالخدمات القنصلية بمقدار 75%.

وجاء القرار الروسي المذكور ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها على موسكو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما يشمل ترحيل عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز" + RT