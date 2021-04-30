السفارة الأمريكية في موسكو تقلص خدماتها القنصلية بشكل كبير

أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أنها ستحد بشكل حاد من الخدمات القنصلية التي تقدمها، بإجراء اضطراري يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر القادم.

وأكدت السفارة في بيان نشرته اليوم الجمعة أنها تعلق اعتبارا من 12 مايو القادم تقديم الخدمات القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين، وفيما يخص عددا محدودا جدا من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين، أو في حالات طارئة ترقى لمستوى "الحياة أو الموت".

ولفتت السفارة إلى أنها ستعلق إصدار تأشيرات لغير المهاجرين لتنفيذ رحلات غير دبلوماسين وستتوقف عن تقديم خدمات التوثيق الروتينية وإصدار التقارير القنصلية الخاصة بالإنجاب في الخارج وخدمات تجديد الجوازات.

كما حذرت السفارة من إمكانية تأجيل تقديم خدمات طارئة إلى مواطنين أمريكيين متواجدين في روسيا أو الحد منها، وحثت مواطني الولايات المتحدة المتواجدين في روسيا والذين تنقضي فترة سريان تأشيراتهم على مغادرة البلاد حتى 15 يونيو.

وذكرت السفارة أن سبب هذا القرار يعود إلى إبلاغ الحكومة الروسية لها في 23 أبريل بنيتها فرض حظر على توظيف مواطنين غير أمريكيين لأي مناصب في السفارة، مضيفة أن خطوات السلطات الروسية أجبرتها على تقليص عدد الموظفين المعنيين بالخدمات القنصلية بمقدار 75%.

وجاء القرار الروسي المذكور ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها على موسكو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما يشمل ترحيل عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

المصدر: RT