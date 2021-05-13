نتنياهو يقرر تفعيل قانون "الاعتقال الإداري" داخل الخط الأخضر

أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تفعيل قانون "الاعتقال الإداري" في داخل الخط الأخضر.

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ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" كتب فيها: اتفقت اليوم مع المدعي العام والنائب العام على أولوية قصوى للتعامل مع حالات العنف الأخيرة، تتضمن الخطة المقدمة لي استخدام الاعتقالات اليومية والسياسات الصارمة مع القاصرين والمساعدة من الشاباك وتعيين محامي أول في مكتب المدعي العام لكل منطقة.

وأضاف غانتس: لا يمكن للمتطرفين والعنيفين الإفلات من العقاب.

סיכמתי היום עם היועמ"ש ופרקליט המדינה על תיעדוף עליון לטיפול במקרי האלימות האחרונים. התכנית שהוצגה לי כוללת שימוש במעצרי יום, מדיניות מחמירה עם קטינים, הסתייעות בשב"כ ומינוי פרקליט בכיר בכל פרקליטות מחוז שירכז את התיקים מול המשטרה.

לא ניתן לקיצוניים ולאלימים לחמוק מעונש. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 13, 2021

ويأتي ذلك، في ظل تصعيد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتشهد مدن عديدة احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والفلسطينيين، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

المصدر: RT