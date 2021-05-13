بايدن يعتبر أن ابنه المتوفي كان ينبغي أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كان من المفترض أن يصبح نجله بو بايدن، الذي توفي سنة 2015، رئيسا للولايات المتحدة.

وصرح بايدن في مقابلة مع قناة "MSNBC"، أمس الأربعاء: "بو كان ينبغي أن يجلس على هذا الكرسي (كرسي الرئاسة)".

وتوفي بو بايدن الذي كان يشغل منصب مدعي عام ولاية ديلاوير، بسرطان المخ، سنة 2015 عن عمر ناهز 46 عاما.

وبو بايدن هو نجل الرئيس من زوجته الأولى الراحلة، نيليا، التي توفيت وشقيقته، نأعومي، في حادث سير عام 1972، عندما كان بو في الثانية من عمره آنذاك.

وتوفي بو بينما كان جو بايدن يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

المصدر: تاس