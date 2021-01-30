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بايدن يزور مركزا طبيا اعتنى بابنه الراحل

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بايدن يزور مركزا طبيا اعتنى بابنه الراحل
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن
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زار الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أمس الجمعة، مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، للقاء الجنود المصابين.

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والتقى جو بايدن بأعضاء الخدمة الفعلية والمتقاعدين، الذين يتلقون العلاج في هذا المركز، قبل القيام بجولة في مركز توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هناك.

وقال بايدن: "هؤلاء الأبناء مذهلون، والحمد لله، ليس هناك الكثير من الأشخاص لزيارتهم"، واصفا أولئك الموجودين في المركز بأنهم "أبطال حقيقيون".

كما أشار إلى أن هذا المستشفى اعتنى بابنه بو، خلال أيامه أيامه الأخيرة، بكل رحمة وكرامة".

جدير بالذكر أن للرئيس الأمريكي الجديد تاريخا طويلا وشخصيا مع المستشفى الذي يعالج الآلاف من أفراد الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى وعائلاتهم، حيث توفي ابنه بو، الذي خدم برتبة رائد في الحرس الوطني لجيش ديلاوير، في "والتر ريد"، خلال العام 2015 بسبب سرطان الدماغ.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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