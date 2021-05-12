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نتنياهو يتفقد غرفة العمليات الجوية

أخبار العالم العربي

نتنياهو يتفقد غرفة العمليات الجوية
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غرفة العمليات الجوية واستمع لإيجاز من رئيس هيئة الأركان العامة وقائد سلاح الجو، حول آخر الغارات التي شنت على قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "أهنئ الشاباك وسلاح الجو والمنطقة العسكرية الجنوبية وجيش الدفاع على عملية القضاء على قادة كبار في حماس"، مضيفا: "من يمسنا دمه في رأسه".

وكانت إسرائيل أعلنت عن أسماء القياديين في "كتائب القسام" الذين أكدت أنها قتلتهم اليوم خلال عملية نفذت في مدينتي غزة وخان يونس، وهم: قائد لواء مدينة غزة في "حماس" بسام عيسى، قائد منظومة السايبر وقائد مشروع تدقيق الصواريخ جمعة طحلة، قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الإنتاج الصاروخي جمال زبدة وقائد هيئة المهندسين في منظومة الإنتاج في "حماس" ونائب قائد هذه المنظومة خازم خطيب.

المصدر: RT

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