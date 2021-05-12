إسرائيل تكشف أسماء قيادات "حماس" الذين زعمت قتلهم في غزة

أعلنت إسرائيل عن أسماء القيادات في "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الذين زعمت أنها قتلتهم اليوم خلال عملية نفذت في مدينتي غزة وخان يونس.

وذكر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن أربعة قيادات بارزين في "حماس" قتلوا خلال عمليتهما المشتركة التي تم وصفها بـ "الفريدة من نوعها"، وهم:

- قائد لواء مدينة غزة في "حماس" بسام عيسى

- قائد منظومة السايبر وقائد مشروع تدقيق الصواريخ جمعة طحلة

- قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الإنتاج الصاروخي جمال زبدة

- قائد هيئة المهندسين في منظومة الإنتاج في "حماس" ونائب قائد هذه المنظومة خازم خطيب

كما أعلن الجيش و"الشاباك" عن مقتل قياديين آخرين في "حماس"، وهما قائد المديرية التقنية في الاستخبارات العسكرية للحركة، سامي رضوان، وقائد مديرية العتاد الصناعي في منظومة الإنتاج، وليد شمالي، جراء غارات سابقة على غزة، بالإضافة إلى قتل نحو عشرة مسؤولين آخرين في منظومة الإنتاج والبحث والتطوير التابعة لـ"حماس".

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل