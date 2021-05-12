وزير الخارجية الألماني: نعمل لتحقيق انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا

أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن "فرص السلام زادت في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

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وتحدث ماس في تصريحات اليوم الأربعاء في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، عن "تعاون وثيق مع تعيين الحكومة الانتقالية الجديدة"، حيث "زادت فرص السلام، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا".

وقال: "نحن نعمل على هذا الأمر معا بتعاون وثيق، ليس فقط أمام الكواليس ولكن أيضا خلف الكواليس، نريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق نحو الديمقراطية والاستقرار".

المصدر: "آكي"