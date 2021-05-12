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واشنطن تؤكد أنها لن تصمت حتى توقف الصين "الإبادة الجماعية" في شينجيانغ

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واشنطن تؤكد أنها لن تصمت حتى توقف الصين
Reuters
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قالت ليندا توماس-جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن بلادها لن تصمت "قبل أن توقف الصين جرائمها ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ".

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وخلال مؤتمر افتراضي بالأمم المتحدة بخصوص شينجيانغ، وصفت باربرا وودوارد السفيرة لدى المنظمة الدولية الموقف بأنه "أحد أسوأ أزمات حقوق الإنسان في زماننا".

بدوره، قال كريستوف هويسجن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة إن الدول الراعية للمؤتمر "واجهت تهديدا صينيا شديدا".

وكانت الصين طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم حضور هذا الاجتماع الذي دعت لعقده، معتبرة "أنه تجمع تحركه دوافع سياسية".

المصدر: رويترز 

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